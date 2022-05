Lauingen

vor 58 Min.

Lauingen wird der Maibaum geklaut - von Lauingern?

Plus Der Lauinger Maibaum ist gestohlen worden. Dann lief bei den Verhandlungen um die Auslöse noch einiges schief. Deswegen steht nun ein zweiter Baum in Lauingen.

Von Cordula Homann

Ein paar abgesägte Birken, ein paar beschädigte Briefkästen - das war die erste Bilanz der Dillinger Polizei von der Freinacht am frühen Sonntagmorgen. Bislang sieht es so aus, als sei es ruhig geblieben. Nicht so in Lauingen. Dort hatten Unbekannte den Maibaum in der Nacht zum Freitag vom Gelände des Lauinger Bauhofs gestohlen.

