Lauingen

11:45 Uhr

Lauingens Bürgermeisterin ist in einem Kinderbuch zu sehen

Plus Junge Bürgermeister wollen mit einem Buch Kinder zum Mitmachen motivieren. Auch Katja Müller ist dabei - und verschenkt Exemplare zum Schuljahresbeginn.

Von Jonathan Mayer

Ein Sturm wütet in Lauingen, auf einem Spielplatz fallen Bäume, Spielgeräte werden beschädigt. Die Feuerwehr rückt an, schneidet die Bäume, räumt auf. Doch dann ist da die Frage: Was passiert mit dem zerstörten Gelände? In dem Kinderbuch "Spielplatzalarm in Lauingen" startet die Bürgermeisterin einen Aufruf. Kinder können Ideen einbringen und mitentscheiden. Am Ende entsteht durch ihr Engagement ein neuer Spielplatz. Das Buch soll Kindern zeigen, wie die Arbeit eines Bürgermeisters aussieht - und sie zum Mitmachen in ihrer Stadt motivieren. Das Besondere: Es ist speziell zugeschnitten auf Lauingen.

Entstanden ist das Kinderbuch auf Initiative des deutschlandweiten "Netzwerks junger Bürgermeister*innen", in dem auch Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller Mitglied ist. Jede Kommune, die sich daran beteiligt, bekommt eine etwas andere Version, die individuell von den jeweiligen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen angepasst wurde. So heißt das Buch in Mettingen etwa "Spielplatzalarm in Mettingen". Und in Lauingen eben "Spielplatzalarm in Lauingen". Die Bürgermeisterin im Lauinger Buch heißt Katja Müller und sieht der echten Rathauschefin ähnlich. In einer Stadtratssitzung, die sich die Kinder im Buch ansehen, weil es um die Spielplatzgestaltung geht, kommen sogar aktuelle Lauinger Themen vor: etwa das neue Feuerwehrhaus.

