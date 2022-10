Lauingen

18:00 Uhr

Lauinger Diskothek: Im ehemaligen Empire soll bald wieder gefeiert werden

Plus Die Gerüchteküche brodelt seit Wochen, nun ist es offiziell: Es gibt konkrete Pläne für eine Wiedereröffnung der Disco im Norden der Stadt. Wer dahintersteckt.

Von Simone Fritzmeier

Im äußeren Eingangsbereich liegt ein großer Besen auf dem Boden. Ein paar runde Stehtische, etwas eingestaubt, stehen zusammengeschoben in der Ecke. Sie waren offensichtlich schon längere Zeit nicht mehr im Einsatz. Der riesige Parkplatz ist leer, das Unkraut zwischen den gekennzeichneten Flächen wuchert. Es ist ziemlich ruhig an diesem sonnigen Herbsttag, nur ab und zu öffnet sich die schwere, schwarze Seitentür der Halle. Ein paar wenige Handwerker kommen und gehen. Gelegentlich hört man ein leises Hämmern oder das typische Bohrmaschinengeräusch. Es tut sich was hinter den Kulissen - still und heimlich.

