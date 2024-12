Lauinger Donau Realschüler sind Glücksbringer

Viele fleißige Hände haben in der Vorweihnachtszeit dazu beigetragen, dass die Donau-Realschule eine stattliche Anzahl an Glücksbringer-Paketen an den Malteser-Hilfsdienst übergeben konnte. Jedes dieser Päckchen enthält neben Grundnahrungsmitteln, Süßigkeiten und Drogerieartikeln auch ein Spielzeug. Rechtzeitig zu Weihnachten werden diese von ehrenamtlichen Helfern an Kinderheime verteilt, die sich in Rumänien befinden.

