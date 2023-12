Lauinger Donauschwimmen erstmals wegen Hochwassers abgesagt

Eigentlich hätte das Bad in der kalten Donau in diesem Jahr sein 45. Jubiläum gefeiert. Nun muss es aus Sicherheitsgründen kurzfristig ausfallen.

"Das hat es noch nie gegeben", sagt Christian Mack, Vorsitzender der DLRG Dillingen. Seit es das Donauschwimmen gibt, ist es noch nie wegen Hochwassers ausgefallen. Natürlich habe Corona für Ausfälle gesorgt, doch buchstäblich "ins Wasser gefallen" ist die Veranstaltung bisher nicht.

Auf fünf Meter und sechs Zentimeter ist der Donaupegel am Mittwochabend an der Messstelle in Dillingen angeschwollen. Ab fünf Meter ist die Meldestufe eins erreicht. Dann können Flüsse und Bäche an manchen Stellen über die Ufer treten. Die erste Hochwassermeldestufe zwei liegt bei 5,60 Metern. Bei dieser Wassermenge können Straßen und landwirtschaftliche Flächen überschwemmt werden. Ganz so weit ist der Donaupegel am Mittwoch allerdings nicht mehr gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Pegel aber ungewöhnlich hoch, im Dezember 2022 erreichte er nicht einmal die Vier-Meter-Marke.

Zu größeren Überschwemmungen ist es im Kreis Dillingen zwar noch nicht gekommen, doch der Pegel des Flusses hat nun zur Absage des traditionellen Donauschwimmens in Lauingen geführt. Der Pegel habe sich anders entwickelt als erhofft, so DLRG-Vorsitzender Mack. Um das Donauschwimmen für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sicher abhalten zu können, müsse der Pegel "deutlich unter vier Metern" liegen. Das ist derzeit nicht der Fall. Und auch die Prognosen des Landesamtes für Umwelt, das den Hochwassernachrichtendienst Bayern betreibt, sehen nicht danach aus, dass der Pegel bis Samstag wieder sinkt.

Hoher Pegel hätte Ein- und Ausstieg erschwert

Deshalb habe man sich nun "schweren Herzens" dafür entschieden, die Veranstaltung abzusagen, so Mack. Das Wasser laufe bereits über die Staustufe hinaus. Zudem sei bei einem solch hohen Pegel ein sicherer Ein- und Ausstieg schwierig. Denn normalerweise breche sich das Wasser beispielsweise an den Treppen am Lauinger Donauufer und fließe zurück. Damit verlangsamt sich die Fließgeschwindigkeit des Wassers und die Schwimmer könnten leichter wieder aus dem Wasser kommen. Mit dem hohen Pegel hätte es die meisten wohl an der Ausstiegsstelle vorbeigespült.

In diesem Jahr hatten sich mehr als 200 Schwimmerinnen und Schwimmer angemeldet, die meisten sind bei Wasserwachten, THW, Bundeswehr oder DLRG aktiv und auch erfahrene Schwimmer, so Mack. Traditionell wird das Donauschwimmen in der Dunkelheit mit Fackeln begangen und zieht meist viele Besucher nach Lauingen. Im vergangenen Jahr sei die ganze Donaubrücke mit Zuschauern voll gewesen, erinnert sich Mack. Er organisiert das Schwimmen schon seit vielen Jahren und ist selbst schon zehn Mal mitgeschwommen. Einen Ersatztermin wird es nicht geben. Das nächste Mal wird das Donauschwimmen daher erst im kommenden Jahr stattfinden. Termin ist dann wieder das dritte Adventswochenende am 14. Dezember 2024.

