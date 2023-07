Lauingen

vor 17 Min.

Schimmel, Gutachten, Lieferprobleme: Eltern klagen über Kindergarten-Situation

So sehen die Container an der Kurlandstraße aus. Die Kinder haben die Fenster verschönert.

Plus Der Bau und Umbau zweier Kindergärtenin Lauingen verzögert sich immer wieder. Jetzt sollen Kinder in einen Container umziehen. Manche Eltern fühlen sich gar belogen.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Der Frust der Eltern sei groß, sagt die Frau am Telefon. Ihre Tochter besucht den Kurlandkindergarten in Lauingen - eigentlich. Doch das Gebäude befindet sich noch immer in Bau, erst sei ihr Kind in einem Container nebenan untergekommen. Seit einigen Monaten findet die Betreuung im Turnraum des St.-Martin-Kindergartens statt. Jetzt sollen die Kinder zurück in einen Container in der Kurlandstraße ziehen. Für die Eltern unverständlich. Doch auch die Stadt, die für die Kindergärten zuständig ist, steht vor einer großen Herausforderung.

Die Misere um die Kindertagesstätte in der Kurlandstraße zieht sich schon seit über einem Jahr. Damals war Wasser in den Rohbau eingedrungen, wenig später schimmelte es im Holzbau. 111 Kindergarten- und Krippenkinder sollten dort eigentlich im vergangenen Sommer einziehen. Ein Jahr später ist die Frage, wer Schuld hat an den Baumängeln, ungeklärt. Gutachten lägen inzwischen vor, sagt Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) auf Nachfrage. Jetzt gehe es darum, sich mit dem Architekten zu einigen. "Fakt ist, dass uns das wahnsinnig viel Zeit kostet." Nach aktuellem Stand könnten die Kinder frühestens nächsten Mai oder Juni - fast zwei Jahre später als geplant - einziehen. Aktuell läge aber noch kein Sanierungsplan vor. Man gehe davon aus, dass das Dach runtermuss. Das werde voraussichtlich aber erst im Frühjahr passieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen