Lauinger fahren zur bayerischen Landesausstellung

Seit vielen Jahren organisiert der Lauinger Kulturmarkt gemeinsam mit der Vhs und dem Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) Kulturfahrten zur Landesausstellung. Die Planung lag stets in den bewährten Händen von Anton Grotz, auch für die diesjährige Fahrt nach Regensburg. Kurz vor der Durchführung verstarb Grotz unerwartet. So wurde die Reise für über 40 Teilnehmer zu einer stillen Hommage an sein langjähriges Engagement.

Unter Leitung von Gerhard Burkhard erlebte die Gruppe einen eindrucksvollen Tag in Regensburg. Im Haus der Geschichte stand die Landesausstellung 2025 im Mittelpunkt, die dem 200. Regierungsantritt von König Ludwig I. gewidmet ist. Die Schau beleuchtet die ambivalente Persönlichkeit des Monarchen und die tiefgreifenden Umbrüche in Bayern zwischen 1825 und 1848. Ludwig I. förderte Industrie und Infrastruktur, belebte Klöster neu, initiierte das Oktoberfest und brachte mit Eisenbahn und Kanal den Fortschritt ins Land. Seine Begeisterung für den griechisch-antiken Stil prägte Bayern nachhaltig – mit Bauwerken wie der Walhalla, der Befreiungshalle in Kelheim, dem Siegestor, der Glyptothek und der Pinakothek in München. Auch die Schreibweise „Bayern“ mit „y“ geht auf ihn zurück.

Nach einem Mittagessen in einem Regensburger Traditionslokal führte Burkhard die Gruppe kenntnisreich durch die Altstadt. Seine Erläuterungen zu den Unesco-Baudenkmälern – darunter die steinerne Brücke, die Geschlechtertürme, die Alte Kapelle und der gotische Dom aus dem 13. Jahrhundert eröffneten den Teilnehmern neue Perspektiven auf die kulturhistorische Bedeutung Regensburgs. Besonders die von Josef Oberberger gestalteten Glasfenster, die zur Wiederherstellung des mittelalterlichen Raumeindrucks beitragen und das Licht im Dom eindrucksvoll verändern, stießen auf großes Interesse. Auf der Rückfahrt dankte die neue Vorsitzende des Kulturmarkts, Ulrike Egger, allen Teilnehmern – und besonders Burkhard für seine kompetente und lebendige Reisebegleitung.

