Lauinger Feuerwehr rettet Vogel

Am Freitag kommt es zu einem besonderen Einsatz für die Ehrenamtlichen in Lauingen.

Der Polizeiinspektion Dillingen wurde am Freitagmittag mitgeteilt, dass sich offenbar am Dach des Warenhauses in der Dillinger Straße 25 eine Amsel verfangen hatte. Mithilfe der daraufhin verständigten Freiwilligen Feuerwehr Lauingen und deren Drehleiter konnte das Tier befreit und anschließend zum Tierarzt verbracht werden. (AZ)