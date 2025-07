Lauinger Feuerwehrler hört Rauchmelder und verhindert Schlimmeres

Langweilig ist es den Mitgliedern Lauinger Feuerwehr dieser Tage nicht. Am Samstag wird in Lauingen gerade das Stadtfest gefeiert, da verhindert ein aufmerksamer Feuerwehrmann ein Unglück.

Wie die Feuerwehr berichtet, war der Samstag für die Lauinger Wehr bereits ereignisreich gewesen. Eine ausgelöste Brandmeldeanlage und eine eilige Wohnungsöffnung standen auf dem Programm. Gegen 22 Uhr folgte dann der dritte Einsatz innerhalb von vier Stunden. Wie Daniel Böhm, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, mitteilt, war ein Feuerwehrmann um die Zeit mit seinem Rad auf dem Weg in die Innenstadt. In der Dillinger Straße habe der Kamerad ein „lautes Piepen“ wahrgenommen, schreibt Böhm.

Küchenbrand konnte in Lauingen gerade noch verhindert werden

Der Feuerwehrmann habe sich sofort auf die Suche nach der Ursache des Geräuschs gemacht und sei in einer nahegelegenen Wohnung fündig geworden. „Als auch noch Brandgeruch wahrnehmbar war, setzte der Feuerwehrmann in zivil umgehend einen Notruf über die 112 ab.“

Bis seine Kameraden am Einsatzort waren, hat sich der aufmerksame Feuerwehrmann bereits ans Werk gemacht. „Er versuchte, mit Klingeln und Klopfen die Bewohner der betroffenen Wohnung zu warnen, jedoch öffnete niemand die Türe“, so Böhm. Erst die herbei gefahrenen Kollegen der Lauinger Wehr konnten mit einer Leiter in die Wohnung einsteigen. Die Wohnung war bereits verraucht. In der Küche fanden die Feuerwehrleute einen häufigen Grund vor: angebranntes Essen. Die Ehrenamtlichen brachten den Topf aus der Wohnung und löschten ihn ab. In der Wohnung war zu diesem Zeitpunkt niemand. „Anschließend kümmerte sich die Besatzung des Löschfahrzeugs mittels eines Hochleistungslüfters um die Entrauchung der Wohnung“, schreibt Böhm. Drei Fahrzeuge, 15 Einsatzkräfte, Rettungsdienst und Polizei – und ein aufmerksamer Feuerwehrmann in Zivil konnten so also Schlimmeres verhindern. (AZ)