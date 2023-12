Lauinger Grüne setzen auf Kontinuität

Bei der Mitgliederversammlung des Grünen-Ortsverbandes Lauingen wird der Vorstand im Amt bestätigt. Außerdem will man die Stadt begrünen.

Kurz nach den Landtagswahlen in Bayern stand auch die diesjährige Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Lauingen von Bündnis 90/Die Grünen ganz im Zeichen der anstehenden Vorstandswahlen. Im Beisein von Angela von Heyden, Sprecherin des Kreisverbandes Dillingen, erfolgte ein trotz der schwierigen Rahmenbedingungen im vergangenen Jahr überaus positiver Rückblick auf die Amtszeit des bisherigen Vorstands mit Sprecherin Janna Kigele und Sprecher Dietmar Uhl: Es erfolgte eine umfassende Berichterstattung über Aktionen und Maßnahmen, die in den vergangenen zwölf Monaten durchgeführt wurden. Besonders hervorzuheben war laut Pressemitteilung die Podiumsdiskussion zum Thema "Grünes Heizen für alle", die im Stadeltheater stattfand. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse. Die lebhafte Diskussion unterstrich das gesteigerte Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für ökologische Themen und die Notwendigkeit nachhaltiger Lösungen, so die Grünen.

Bei der anschließenden Wahl wurde der alte Vorstand in seiner Gesamtheit wiedergewählt, was eine Kontinuität in der erfolgreichen Arbeit des Ortsverbandes sicherstellt. Die dreiköpfige Beisitzergruppe wurde ebenfalls neu gewählt und wird den Vorstand in seiner Arbeit unterstützen. Der Vorstand hat sich zum Ziel gesetzt, die erfolgreiche Grünen-Arbeit, maßgeblich auch der vier grünen Stadträte, weiterzuführen und den Ortsverband in der politischen Landschaft der Stadt Lauingen weiter zu etablieren.

Schließlich wurden die Weichen für die kommenden Aktivitäten gestellt. Ein zentraler Schwerpunkt im nächsten Jahr wird weiterhin in der Stadtbegrünung liegen. Die Mitglieder waren sich einig, dass die Pflanzung von Straßenbäumen einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Steigerung der Lebensqualität leistet. (AZ)