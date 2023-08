Lauinger Gymnasiasten laufen gegen den weltweiten Hunger an

Die Schülerinnen und Schüler des Albertus-Gymnasiums machen sich stark für eine Welt ohne Hunger - und erlaufen eine beträchtliche Summe.

Die Schülerinnen und Schüler des Lauinger Albertus-Gymnasiums tauschten kurz vor den Sommerferien die Schulbank gegen Sportschuhe, um sich für eine Welt ohne Hunger starkzumachen. Das Schulprojekt, das von der humanitären und entwicklungspolitischen Hilfsorganisation „Aktion gegen den Hunger“ koordiniert wird, findet jedes Jahr an über 1000 Schulen in der ganzen Welt statt. Ein Vortrag zu diesem Projekt fand bereits im März durch einen geprüften BNE-Akteur der UNESCO am AGL statt.

Insgesamt waren über 400 Schülerinnen und Schüler für eine Welt ohne Hunger an den Start gegangen und sind mit vollem Einsatz so viele Runden um den Auwaldsee gelaufen, wie sie in einer Stunde konnten. Pro 1,6 km bekamen sie einen Stempel und damit erhielten die Kinder gleichzeitig einen zugesicherten Spendenbetrag von ihren Sponsorinnen und Sponsoren, die zuvor mobilisiert wurden. Der Rekord lag bei acht Stempeln in einer Stunde, das sind 12,8 Kilometer. Insgesamt kamen so über 12.500 Euro für die Aktion zusammen.

Die gesammelten Spenden unterstützen die lebensrettenden Projekte von „Aktion gegen den Hunger“ in rund 50 Ländern und Regionen weltweit. AGL-Schulleiter Jochen Schwarzmann bedankte sich bei allen fleißigen Läuferinnen und Läufern. Sehr gefreut haben sich auch die Organisatorinnen Kerstin Fröschel und Ingrid Rödter.