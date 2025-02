Lauinger Jungmusiker beim schwäbischen Auswahlorchester

Das Albertus-Gymnasium war heuer in doppelter Funktion beim Orchester der Gymnasien Schwabens aktiv. Die Schülerinnen und Schüler Annalena Schadl, Sarah Kroissandt, Theresa Kraus, Franziska Zill, Elena Schülein, Letitia Unger, Emily Rieder, Luisa Kienmoser, Klara Danner und Johanna Metzger wurden ausgewählt, um in dem 100-köpfigen Spitzenorchester der schwäbischen Gymnasien mitzuspielen. Damit war das AGL mit zehn Teilnehmern die mit am stärksten vertretene Gruppe. Als Dozenten waren sogar zwei Musiklehrer des AGL dabei: der Orchesterleiter Thomas Rausch für die hohen Streicher und der Schulleiter Jochen Schwarzmann für die Holzbläser. Das Auswahlorchester probte eine Woche intensiv in den Räumen der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf. Auf dem Programm standen Werke von Gustav Holst, Aaron Copland und die weltberühmte „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin. Zum Abschluss der Arbeitsphase spielten die jungen Sinfoniker zwei Konzerte in Marktoberdorf und im Günzburger Forum.

