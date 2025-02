Lauinger Kinderhaus hat jetzt einen Hund: Auf vier Pfoten in der Krippe

Wer das Kinderhaus in der Kurlandstraße in Lauingen besucht, wird inzwischen nicht nur von Kindern und Erzieherinnen freundlich begrüßt, sondern auch von Feta, knapp acht Monate jung, goldgelbes Fell, vier Pfoten, neugieriger Blick. Die Labradorhündin ist das neue Highlight in der Kinderkrippe. Und sie fühlt sich sichtlich wohl in ihrer Rolle. Viele kleine Kinder und ein junger Hund – kann das klappen?

