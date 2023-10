Lauinger Kinderkleiderbasar bringt Spende für Kartei der Not

Unser Leserhilfswerk Kartei der Not erhält aus dem Erlös der Frauenbund-Veranstaltung 1000 Euro. Weitere Spenden gehen an vier Vereine.

Der Lauinger Baby- und Kinderkleiderbasar hat eine lange Tradition, er wird bereits seit 32 Jahren vom Katholischen Frauenbund veranstaltet – jeweils im Frühjahr/Sommer und im Herbst/Winter. Die Helferinnen und Helfer, darunter auch viele Kinder, arbeiten ehrenamtlich, der Erlös wird immer karitativen und gemeinnützigen Zwecken in der näheren Umgebung zur Verfügung gestellt.

"Es ist uns sehr wichtig, soziale Projekte und auch die Jugendarbeit in Vereinen direkt vor Ort zu unterstützen", betont Miriam Zimmermann, die den Basar zusammen mit Anita Geist organisiert. Dieses Mal erhält die Kartei der Not nach dem Herbstmarkt aus dem Erlös erneut eine Unterstützung, Wie Zimmermann und Geist mitteilen, fließen 1000 Euro an unser Leserhilfswerk. Jeweils 250 Euro erhalten zudem der TV Lauingen (Jugendabteilung), die Jugendbogenschützen Aislingen, die kleine Laudonia und die kleine Epponia. "Bei unserem Basar helfen jedes mal auch sehr viele Kinder mit", erläutert Zimmermann. Deshalb habe man nachgefragt, in welchen Vereinen die Buben und Mädchen Mitglieder sind und diese gezielt unterstützt.

Der Kinderkleiderbasar in der Lauinger Stadthalle sei der größte dieser Art im Landkreis. Dort können Artikel rund um den Bedarf von Babys, Kindern und Jugendlichen gekauft werden – von Büchern, Spielzeug, Kleidung bis zu Schuhen, Autositzen, Kinderwagen und Kinderfahrzeugen. Der nächste Kinderkleiderbasar für Frühjahr und Sommer findet am Samstag, 2. März, statt. (bv)