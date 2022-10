Lauinger Kinderkleidermarkt: Hunderte Besucher und 2400 Euro an Spenden

Der jüngste Lauinger Kinderkleiderbasar hatte nicht nur rund 800 Besucher, er brachte auch eine stattliche Spende für zwei Schulen und die Kartei der Not ein.

Der Kinderkleiderbasar in Lauingen vor zwei Wochen hat eine große Resonanz gefunden. Es seien etwa 800 Besucherinnen und Besucher in die Stadthalle gekommen, berichten Anita Geist und Miriam Zimmermann vom Organisationsteam des Kinderkleiderbasars zufrieden. Der Markt hat eine lange Tradition, denn er wird bereits seit 31 Jahren jeweils im Frühjahr und Herbst veranstaltet. Die Helferinnen und Helfer, darunter auch viele Kinder und Jugendliche, arbeiten ehrenamtlich, der Erlös geht an karitative und gemeinnützige Einrichtungen in der näheren Umgebung.

Etwa 10.000 Artikel wurden zum Verkauf angeboten

Etwa 70 Kinder, Jugendliche und Erwachsene halfen dieses Mal mit, damit erneut etwa 10.000 Artikel in der Stadthalle präsentiert werden konnten. Der Einsatz hat sich gelohnt, denn das Organisationsteam spendete jetzt insgesamt 2400 Euro.

600 Euro gingen dabei an den Elternbeirat der Grundschule Dillingen, weitere 600 Euro an die Grundschule Lauingen und 1200 Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh dankte dem Organisationsteam, das mit vielen Helferinnen und Helfern in unserer Redaktion erschien, herzlich für seinen Einsatz. So könne das Leserhilfswerk Menschen in der Region helfen, die unverschuldet in Not geraten sind.

Die Dillinger Grundschulrektorin Martina Ott und Elternbeiratsvorsitzende Tanja Gebhardt freuten sich ebenfalls über die Spende. Dadurch soll ein Selbstbehauptungskurs für Viertklässler mitfinanziert werden. Und auch die Lauinger Grundschulrektorin Irmgard Daub dankte den Helferinnen und Helfern. Die Spende soll zur Finanzierung eines großen Mitmach-Zirkus beitragen, der 2024 an der Lauinger Schule angeboten wird.

Der nächste Kinderkleidermarkt ist am 25. März

Nach dem Markt ist im Übrigen vor dem Markt. Der nächste Termin für den Kinderkleiderbasar Lauingen ist am Samstag, 25. März 2023. Die Artikel werden in der Zeit von 8 bis 10 Uhr angenommen, der Verkauf läuft von 13 bis 15.30 Uhr in der Stadthalle.

Lesen Sie dazu auch