Lauinger mit Drogen erwischt

Die Dillinger Polizei schnappt einen 33-jährigen Mann. Was die Beamten alles gefunden haben.

Bei einer Personenkontrolle am Lauinger Bahnhof wurde am Mittwoch gegen 11 Uhr ein 33-jähriger Mann festgestellt, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Zudem stellten die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes fest, dass er eine geringe Menge an Marihuana sowie Drogenutensilien mit sich führte.

Mann musste ins Gefängnis

Der 33-Jährigewurde auf Grund des Haftbefehls festgenommen und einer Haftanstalt überstellt. Zudem erwartet ihn nun noch eine Anzeige gegen das Betäubungsmittelgesetzes. (AZ)