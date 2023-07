Lauinger Mittelschule verabschiedet 51 Schülerinnen und Schüler

Für viele Schülerinnen und Schüler endet die schulische Laufbahn. Wer an der Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule den besten Abschluss hat.

Konrektor Manuel Hönicke hieß in der Marienweghalle die Entlassschüler der Klassen 9 a,b und der VK 2 an ihrem ganz besonderen “Zeugnis-Tag” willkommen. Er begrüßte auch deren Eltern, die Lehrkräfte, die Mitglieder des Elternbeirates sowie die Ehrengäste Albert Kaiser, Zweiter Bürgermeister der Stadt Lauingen und Herrn Brichta von der Unterstützergruppe „Asyl/Migration“.

Schulleiterin Josefa Strehle blickte in ihrer Ansprache auf die ereignisreiche, abwechslungsreiche Schulzeit zurück: "Euer Durchhaltevermögen, Eure Anstrengungsbereitschaft haben diesen Abschluss möglich gemacht - große Anerkennung.” Sie wies insbesondere darauf hin, dass die vergangenen Schuljahre auch durch die geduldige Unterstützung von Eltern, Geschwistern und nahestehenden Menschen gemeistert wurden.

31 Schüler der Klassen 9 a und b nahmen am Quali 2023 teil; 19 bestanden ihn, zwei mit sehr gut und neun mit gut. “Startkapital für Euer Berufsleben”, lobte die Schulleiterin. Viele Neuntklässler machen schulisch weiter: In der Berufsschule Lauingen, in der Berufsfachschule Höchstädt oder in der Vorbereitungsklasse vor Ort mit dem Ziel, die Mittlere Reife in zwei Jahren erwerben zu können.

19 Schülerinnen und Schüler machten die Mittlere Reife

Das Mittlere-Reife-Zeugnis bekamen diesmal 19 Schüler und Schülerinnen, davon eine mit sehr gut und neun Schülerinnen und Schüler mit gut. Viele von ihnen haben ihren Ausbildungsvertrag bereits in der Tasche. „Wir entlassen euch als Schülerinnen und Schüler, die imstande sind, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, die einen starken moralischen Kompass haben, die mit anderen zusammenarbeiten und auf den Planeten achten. Viel Erfolg beim Identifizieren und Lösen von Zukunftsaufgaben“, gab die Rektorin mit auf den Weg. Albert Kaiser betonte: „Das Fundament ist nun gelegt – die nächsten Bausteine setzt Ihr selbst mit einem breiten Spektrum an Berufen.“ Er ermunterte alle, Verantwortung zu übernehmen, aber statt sich zu viele Ziele zu stecken, sich auch in Gelassenheit zu üben.

Die Schülersprecher Franziska Nießl und Samed Savur sowie die Mitglieder der Schülerfirma „Schüler kochen für Schüler“, erhielten eine Urkunde für ihre Arbeit für die Schulgemeinschaft. Stolz nahmen danach die Jahrgangsbesten, Larissa Schenk, Franziska Nießl und Zeinab Mohammadi (VK2) und Grese Halimi, Shayla Clarke und Shahryar Raza (9b) ein Präsent von der Stadt Lauingen entgegen. Das musikalische Rahmenprogramm gestaltete die “Lehrerband” mit Gesang und Klavierbegleitung.