Lauinger Musiknacht: "Totgesagte leben länger"

Dank 44U schallten Rockhits wie "Money for Nothing" der Band Dire Straits durch die Altstadt.

Plus Elf Locations, elf Bands - zum zweiten Mal feierten unter diesem Motto Musikliebhaber in der Lauinger Innenstadt. Nicht nur Bürgermeisterin Müller ist begeistert.

Von Jonathan Mayer

Die letzten Sonnenstrahlen tauchen den Schimmelturm am Lauinger Marktplatz in rötliches Licht. Der Platz unten ist voll, überall hört man Flaschen aneinander klopfen, angeregte Gespräche und Gelächter. Der Lauinger Pascal Denkhorst ist mit einigen Freundinnen und Freunden unterwegs. Die Vorfreude auf den Abend ist ihnen allen ins Gesicht geschrieben. Was für sie heute noch ansteht? "Das volle Programm. Das muss man schließlich ausnutzen", sagt Denkhorst. Für die Freundesgruppe, die die Lauinger Musiknacht besucht, heißt das: Elf Locations mit unterschiedlichen Bands und DJs zum Feiern.

Den Auftakt zur Musiknacht machte die Band 44U auf dem Marktplatz. Foto: Jonathan Mayer

Den Anfang macht die Band "44U" vor dem Eingang zum Rathaus, die mit Rockklassikern wie "Money for Nothing" der legendären Band Dire Straits aufwartet. Dass es zu diesem Zeitpunkt noch um die 30 Grad in der Innenstadt hat, stört offenbar kaum jemanden. Der Marktplatz ist vollgepackt mit Leuten.

