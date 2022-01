Lauinger ohne Führerschein und mit Drogen im Blut unterwegs

Die Polizei Dillingen stellt den 32-Jährigen in seiner Wohnung. Bei der Verkehrskontrolle ist er geflohen.

Am Mittwoch gegen 21.15 Uhr wollten Beamte der Polizei Dillingen in der Werner-von-Siemens-Straße einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser entzog sich jedoch der Kontrolle, indem er über einen Radweg flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte der 32-jährige Fahrer schließlich an seiner Wohnadresse festgestellt werden.

Er hatte auch keinen Führerschein

Dabei stellte sich heraus, dass der 32-Jährige unter Drogeneinfluss stand. In seinem Rucksack hatte er zudem noch eine geringe Menge an Marihuana mitgeführt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten außerdem noch weitere Hinweise auf Betäubungsmittel. Für den Roller konnte der 32-Jährige außerdem keinen erforderlichen Führerschein vorweisen, so die Polizei. (pol)

Lesen Sie dazu auch