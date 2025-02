Lauinger Realschüler spenden an das Tierheim in Höchstädt

Der Weihnachtstrubel der Donau-Realschule hat jedes Jahr die schöne Tradition, dass die Hälfte der Einnahmen an Organisationen im Landkreis gespendet wird. So wurde sich in diesem Schuljahr für das Tierheim in Höchstädt entschieden. Die Spendensumme von 431 Euro wurde schließlich von Tierheimleiterin Ariane Dallmaier entgegengenommen.

Austausch über die Aufgaben des Tierheims in Höchstädt

Die Schüler und Schülerinnen tauschten sich mit Ariane Dallmaier über die täglichen Ausgaben eines Tierheimes aus. Dabei sei den Jugendlichen schnell klar geworden, „dass das Geld in wirklich guten Händen ist“. Die Schüler freuten sich, durch die Spende weiterhelfen zu können.