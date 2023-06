Lauinger Rentnerin entgeht Trickbetrügern

Mit einer fiesen Masche haben Trickbetrüger versucht, eine Rentnerin aus Lauingen um ihr Geld zu bringen. Doch die Frau blieb misstrauisch.

Eine Seniorin aus Lauingen hat alles richtig gemacht: Am Montagvormittag erhielt sie einen Anruf mit unterdrückter Rufnummer auf ihr Festnetztelefon. Der Anrufer gab sich als Kriminalpolizist aus und erzählte die bekannte Masche, dass in der Nähe Einbrecher festgenommen worden seien. Die Seniorin wurde aufgefordert, die Wohnungstüre zu versperren, da auch ihre Adresse auf einer Liste der Einbrecher stehen würde. Auf der Liste seien auch Daten zu Geld, Schmuck und Bankschließfach vermerkt gewesen. Zudem wurde die Angerufene befragt, wann sie das letzte Mal zur Bank gegangen sei.

Sie wurde anschließend aufgefordert, Datum und Uhrzeit ihres letzten Kontoauszugs zu nennen. Nachdem die Seniorin skeptisch wurde und das auch äußerte, forderte der angebliche Polizist sie auf, dass sie die Notrufnummer 110 anrufen, jedoch vorher nicht auflegen sollte. Nachdem die Lauingerin der Aufforderung nachkam, meldete sich zunächst eine Frau, die das Gespräch dann zu einem angeblichen Kommissar durchstellte. Die Angerufene blieb weiterhin skeptisch und gab keine Daten heraus. Der angebliche Kommissar erklärte daraufhin der Seniorin, dass er trotzdem vorsichtshalber einen zivilen Streifenwagen vorbeischicken würde.

Die Masche der Betrüger ist immer ähnlich

Die Seniorin meldete den Vorfall daraufhin bei der Polizeiinspektion Dillingen. Die Polizei Dillingen rät bei derartigen Anrufen, niemals Angaben zu persönlichen Wohn - und Eigentumsverhältnissen zu tätigen. Angerufene sollten zudem niemals Kontaktdaten und Bankverbindungsdaten weitergeben, auch sollten sie keine Angaben zu Geld - oder Vermögenswerten machen. Durch Vorbringen von verschiedenen Szenarien versuchen die Betrüger, ihre Opfer zu Geldzahlungen oder Geldabhebungen zu nötigen. Teilweise sollen die Vermögenswerte dann an angebliche Polizisten in Obhut gegeben werden, die an der Haustür erscheinen. (AZ)

