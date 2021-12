Lauinger Schülerinnen und Schüler komponieren einen Song

Weil am Albertus-Gymnasium alle Veranstaltungen ausfallen müssen, werden die Schülerinnen und Schüler kreativ.

Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrende des Albertus-Gymnasiums in Lauingen haben sich in den vergangenen Wochen viel neues einfallen lassen müssen. Nachdem alle kulturellen Veranstaltungen, die die Schule seit Jahren prägen, ausfallen mussten, entstand ein kreativer-musischer Adventskalender.

Jeden Tag wurde auf der Homepage der Schule ein neues Türchen geöffnet. So wurden Gedichte gelesen, Bilder gemalt, Geschichten erzählt. Es wurde einzeln oder innerhalb der Klasse gemeinsam musiziert, all das, was aktuell noch erlaubt ist, wurde möglich gemacht.

Die letzten Türchen werden ganz besonders

Für die letzten Türchen bis zum 24. Dezember gibt es jeden Tag etwas ganz Besonderes, teilt die Schule mit. Ein Höhepunkt wird der extra für den Adventskalender komponierte Song der Klasse 8ab sein.

Die Schülerinnen und Schüler besuchen den musischen Zweig und haben zusammen mit ihrer Musiklehrerin Sonja Ratzinger einen eigenen Text entworfen und die Musik komponiert.

Es wurde um den richtigen Beat gefeilscht, um die passende Begleitung gerungen. Dann kam der Aufnahmetag und ein eigenes Musikvideo wurde gedreht.

Lesen Sie dazu auch

Für das letzte Türchen dürfen sogar Eltern und Lehrer neben den Schülerinnen und Schülern auftreten. Alle Videobeiträge sind auch noch nach dem 24. Dezember auf der Homepage www.albertus-gymnasium.de abrufbar. (pm)