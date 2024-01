Lauinger SPD fordert neue Weihnachtsbeleuchtung und einen Neujahrsempfang

Plus Mit zwei Anträgen bringt die SPD-Fraktion Bürgermeisterin Katja Müller zum Seufzen. Die Grünen wollen indes keine Baumschutzkommission mehr.

Er habe das vor ziemlich genau einem Jahr schon einmal vorgeschlagen, sagt Markus Stuhler, Fraktionsvorsitzender der SPD im Lauinger Stadtrat. Doch es sei nichts passiert. Deshalb mache er es jetzt förmlich. Dann stellt Stuhler im Namen der Sozialdemokraten einen Antrag, in Lauingen wieder einen regelmäßigen Neujahrsempfang abzuhalten - oder alternativ einen Jahresempfang unabhängig vom Datum. Das würde Lauingen "gut zu Gesicht stehen", sagt er. Von Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) hört man da erst einmal nur ein Seufzen.

Stuhler begründet seinen Wunsch damit, dass ein solcher Empfang Gelegenheit bieten würde, Ehrenamtliche, Sportlerinnen und Sportler sowie herausragende Persönlichkeiten zu ehren. "Außerdem kann mit der Veranstaltung das Image der Stadt positiv dargestellt werden." Andere Kommunen im Landkreis gehen seinen Worten nach bereits mit positivem Beispiel voran. Bürgermeisterin Müller entgegnet Stuhler darauf, dass das Thema ohnehin bald im Verwaltungsausschuss behandelt würde.