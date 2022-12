Lauinger Stadtrat macht Weg für großen Solarpark frei

Auf einem ehemaligen Kieswerk nahe Gut Helmeringen soll ein großer Solarpark entstehen. Der Stadtrat hat nun die rechtliche Grundlage dafür geschaffen.

Der große Solarpark in der Nähe von Gut Helmeringen bei Lauingen soll bald um ein gutes Stück wachsen. Um einen See am Hygstetter Weg will ein Investor weitere Photovoltaikanlagen aufbauen und so aus der Energie der Sonne Strom für rund 790 Haushalte gewinnen. Der Stadtrat machte den Weg für das Projekt nun frei – trotz der Bedenken des Naturschutzes.

Wenn die Anlage einmal ans Netz geht, soll sie rund 3,3 Megawatt Spitzenleistung bringen können. Damit der Investor das Projekt angehen kann, müssen aber zuerst der Flächennutzungs- und der Bebauungsplan geändert werden. In dem Zuge gaben mehrere Einrichtungen ihre Einschätzung zum Projekt ab. In der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes gibt es demnach deutliche Bedenken. In deren Stellungnahme zum Projekt heißt es, dass eine Photovoltaik-Freiflächenanlage an diesem Standort "insgesamt betrachtet nicht geeignet" sei.

Der Lauinger Stadtrat stimmt für den Solarpark

Unter anderem befürchtet die UNB, dass durch den Neubau die bestehenden Anlagen bandartig erweitert würden, was am Rande eines FFH-Gebiets abzulehnen sei. Denn die Solarparks mit ihren Zäunen würden für manche Tierarten eine Barriere darstellen, selbst wenn es Unterkriechmöglichkeiten gebe. Die Stadt hält diesem Einwand entgegen, dass der Bereich zwischen der Wasserfläche und dem nahen Waldrand nur zur Hälfte bebaut werde. Die wandernden Tiere würden den Weg also trotzdem finden. Auch für Zug- und Wasservögel sei die Anlage nicht irritierend. Denn moderne PV-Anlagen hätten eine raue Oberfläche, die Sonnenlicht nicht spiegelt.

Im Stadtrat selbst gab es nach den Abwägungen der Verwaltung keine Bedenken. Gerhard Frieß von den Freien Wählern begrüßte den Solarpark. Man dürfe sich glücklich schätzen, solche Projekte umsetzen zu können. Denn in der Region gebe es die nötige Infrastruktur, in vielen anderen Gemeinden in Bayern sei das nicht der Fall. Der Beschluss für den geänderten Flächennutzungsplan erging einstimmig. Über den Bebauungsplan wird im kommenden Jahr abgestimmt.

