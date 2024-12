Lauinger Zahnärztin erhält Wissenschaftspreis auf dem „Bayerischen Zahnärztetag“

Dr. Annika Alefeld aus Lauingen erhielt im Rahmen des kürzlich stattgefundenen „Bayerischen Zahnärztetag“ den 3. Preis des „Professor Dieter Schlegel Wissenschaftspreis 2023“. Der Förderpreis vom „Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Zahnheilkunde in Bayern e.V.“ unterstützt junge Wissenschaftler und deren Forschungsarbeit und wurde mit einem Preisgeld von 500 Euro dotiert. Alefeld promovierte an der Universität zu Regensburg zu der Thematik „Untersuchung zum Einfluss von Melatonin auf parodontale Ligamentfibroblasten während mechanischer Belastung“. Im Vorfeld wurde die Dissertation bereits vom „Verein ehemaliger Zahnmedizinstudenten Regensburg e.V.“ mit einem Stipendium von 500 Euro gefördert. Aktuell ist Alefeld am Universitätsklinikum in Ulm in der zahnärztlichen Prothetik tätig.

