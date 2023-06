Leiterin der Lipödem-Selbsthilfegruppe aus Lauingen erhält Auszeichnung

Marieluise Biesenbach aus Lauingen hat für ihre ehrenamtliche Arbeit von Minister Holetschek den Weißen Engel verliehen bekommen.

Eine Anerkennung für ihr Ehrenamt hat Marieluise Biesenbach am Donnerstagabend in Kaufbeuren von Staatsminister Klaus Holetschek erhalten. Im Namen des Freistaats überreichte er ihr den Weißen Engel. Der Preis wird vom Freistaat an beispielgebende Personen verliehen, die sich langjährig im Gesundheits- und Pflegebereich ehrenamtlich engagieren. "Sie machen den Menschen Mut, die Herausforderung ihrer Erkrankung anzunehmen. Ich danke Ihnen dafür von ganzem Herzen", sagte Holetschek in seiner Laudatio.

Holetschek zeichnet Lauingerin für Lipödem-Gruppe aus

Bei der Lauingerin dauerte es 49 Jahre,bis sie die Diagnose Lipödem erhielt. Das ist eine chronische Fettverteilungsstörung, von der 3,8 Millionen Frauen in Deutschland betroffen sind. Diese führt zu einer übermäßigen Ansammlung von Unterhautfettgewebe, besonders an den Hüften und Beinen. Dazu kommen kaum zu ertragene Schmerzen, aber auch Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und die Unfähigkeiten, an den betroffenen Stellen abzunehmen. Um andere Frauen zu unterstützen, gründete Biesenbach 2017 die Selbsthilfegruppe Lilyput für Menschen mit Lymphödem und Lipödem. Mit bis zu 30 Frauen zwischen 20 und 75 Jahren bis aus Schwäbisch Hall trifft sich die 70-Jährige monatlich in Lauingen.

Der Verein liegt ihr am Herzen

Für dieses Engagement, aber auch ihre Telefonate mit Frauen, Besuche von Fachtagungen und das Informieren bei Ausstellungen wie auf der WIR oder Frauenwelt, bedankte sich Holetschek ebenfalls. "Sie sind hoch engagiert und es liegt Ihnen am Herzen, anderen unermüdlich zu helfen", sagte er.

Biesenbach freut sich nach der Ehrung: "Der Tag heute war sehr schön und interessant." Begleitet hat sie ihr Mann, der sie bei ihrer Arbeit stets unterstützt. Als Vertretung für den Landrat sei Erhard Friegel unter den Gästen gewesen. Und sie berichtet, dass sich viele Betroffene nach dem Artikel in der Zeitung bei ihr gemeldet haben. Noch mehr Frauen, denen Biesenbach nun in ihrer Krankheit beistehen kann. (AZ)

