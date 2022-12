Jahresrückblick 2022

19:00 Uhr

Mängel stören Kindergartenneubau in Lauingen

Eines der größten Projekte in Lauingen ist aktuell der Neubau des Kindergartens in der Kurlandstraße.

Plus Erst kam das Wasser, dann der Schimmel: Im neuen Kindergarten an der Kurlandstraße gab es Probleme beim Bau. Die Stadt setzt auch auf das Notariatsgebäude.

Von Jonathan Mayer

Erst drang Wasser in den Neubau des Kindergartens in der Kurlandstraße ein, dann machte sich Schimmel breit. Eigentlich sollte die Einrichtung schon seit Juni genutzt werden. Doch die Baumängel machten den Einzug der Kinder unmöglich. Messungen in den Dachkehlen ergaben Mitte des Jahres, dass an verschiedenen Stellen Feuchtigkeit im Holz war. Die Stadt und die ausführende Baufirma reagierten schnell: Die entsprechenden Stellen wurden ausgebessert, ein Gutachten sollte herausfinden, wer verantwortlich ist. Doch wenige Wochen später folgte die nächste Hiobsbotschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

