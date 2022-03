Mann bedroht Frau nach Streit in Lauingen mit einem Revolver

Ein 62-Jähriger und seine Nachbarin hatten eine heftige Auseinandersetzung. Bis die Polizei kam.

Ein 62-Jähriger aus Lauingen ist am Samstagabend mit seiner Nachbarin in einen heftigen Streit geraten. In Folge des Streits bedrohte der Mann seine Nachbarin mit einem Revolver. Die Frau konnte in ihre Wohnung flüchten und verständigte die Polizei. Der Mann wurde kurz darauf von Einsatzkräften in seiner Wohnung festgenommen.

Der Revolver, hierbei handelt es sich wie sich später herausstellte um eine Schreckschusswaffe, wurde sichergestellt. Den 62-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz. (pol)

