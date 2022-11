Mann fährt auf der B16 bei Lauingen unter Drogeneinfluss Auto

Die Polizei hat auf der B16 bei Lauingen einen 38-jährigen Autofahrer angehalten, der drogentypische Auffälligkeiten zeigte.

Eine Zivilstreife der Polizei Dillingen hat am Dienstag gegen 15.35 Uhr in Lauingen auf der B16, Höhe Ausfahrt Lauingen Ost, einen 38-jährigen Autofahrer kontrolliert. Nachdem die Beamten bei dem Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt hatten und ein Drogenschnelltest positiv auf einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum reagierte, ließen die Polizisten den Mann nicht weiterfahren. Sie ordneten gegen ihn eine Blutentnahme an.

In der Wohnung des 38-Jährigen findet die Polizei Rauschgift

Bei der Inspektion des Fahrzeugs und bei der darauffolgenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten jeweils Kleinmengen an Rauschgift auf. Den 38-Jährigen erwartet nun für seine Fahrt unter Drogeneinfluss ein Bußgeldverfahren und wegen des illegalen Besitzes der Betäubungsmittel eine Strafanzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)