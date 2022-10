Mann fährt in Lauingen gegen Betonpfosten

Dabei reißt die Ölwanne. Das Auto verliert mehrere Liter Motoröl.

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr übersah ein 48-jähriger Fahrer beim Ausparken am Oberen Wall in Lauingen einen Betonpfosten und überfuhr diesen. Dabei riss an seinem Pkw die Ölwanne auf, sodass mehrere Liter Motoröl in das Erdreich liefen.

Bauhof Lauingen war informiert

Der Unfallverursacher meldete den Schaden zwar dem Besitzer des Betonpfostens, jedoch wurden keine weiteren Maßnahmen zur Behebung der Ölverschmutzung an den zuständigen Bauhof gemeldet. Der Unfall wurde erst nachträglich gemeldet. Der Sachschaden wird mit circa 2000 Euro beziffert. Durch den Bauhof musste das verunreinigte Erdreich abgebaggert werde. (AZ)