Mann geht mit Messer auf Diebestour

Ein 55-Jähriger klaut in einem Lauinger Laden - da er ein Messer dabeihat, wird die Strafe wohl hart ausfallen.

Ein 55-Jähriger verließ am Freitagnachmittag einen Drogeriemarkt in der Lauinger Herzog-Georg-Straße. Hierbei schlug die Alarmsicherung an und es stellte sich heraus, dass der Mann zuvor Waren im Wert von über 70 Euro in seine Kleidung verschwinden ließ und das Ladengeschäft ohne Bezahlung verlassen wollte. Da die Beamten beim Täter noch ein Messer fanden, werden nun Ermittlungen im Bezug auf Diebstahl mit Waffen geführt. (AZ)