Mann gerät völlig außer sich: SEK rückt in Lauinger Innenstadt an

Bei einem SEK-Einsatz in Lauingen wurde am Wochenende eine Person leicht verletzt.

Von Jonathan Mayer

Ein Mann bedroht in Lauingen andere Personen, dann zieht er ein Messer. Am Ende rücken deshalb Spezialkräfte der Polizei an.

Ein 43-jähriger Mann hat in der Nacht auf Sonntag für einen größeren Polizeieinsatz in der Lauinger Innenstadt gesorgt. Wie die Polizei nun auf Nachfrage mitteilt, bedrohte der Mann zunächst verbal Personen aus seinem persönlichen Umfeld. Kurze Zeit später zückte er ein Messer und drohte damit, sich selbst zu verletzen. Das rief schließlich die Polizei auf den Plan. Der 43-Jährige wurde bei dem SEK-Einsatz in Lauingen verletzt Etwa um Mitternacht rückten verschiedene Kräfte des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord sowie das Sondereinsatzkommando (SEK) an. Diese Spezialkräfte nahmen den 43-Jährigen laut Polizei daraufhin fest. Er befand sich demnach in einer psychischen Ausnahmesituation. Er wurde bei der Festnahme leicht verletzt, anschließend kam der Mann ins Krankenhaus zur Behandlung. Die Staatsanwaltschaft Augsburg prüft deshalb derzeit den Sachverhalt. Aktuell befinde sich der 43-jährige deutsche Staatsangehörige im Bezirkskrankenhaus.

