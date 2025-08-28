Mann greift Polizisten in Lauingen an - und muss in Haft

Ein 30-Jähriger hat am Mittwoch in Lauingen nach einem Ladendiebstahl zwei Einsatzkräfte der Polizei verletzt. Gegen 8 Uhr entwendete der Mann aus einem Verbrauchermarkt in der Dillinger Straße Waren im unteren zweistelligen Euro-Bereich. So teilt es die Polizei mit. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der 30-Jährige äußerst aggressiv und wehrte sich massiv gegen die Maßnahmen. Er soll auf die Einsatzkräfte eingeschlagen und diese bespuckt haben.

Der Mann musste gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden. Dort musste er sich einer zwangsweisen Blutentnahme unterziehen. Ein Beamter wurde durch die Schläge des aggressiven Mannes leicht verletzt und von seinem Speichel im Gesicht getroffen. Eine Beamtin erlitt durch die Widerstandshandlungen des Mannes ebenfalls leichte Verletzungen. Der 30-Jährige blieb unverletzt. In seiner Hosentasche führte er ein Klappmesser mit sich. Die Beamten stellten dieses sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ ein Ermittlungsrichter am Donnerstag Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 30-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls mit Waffen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 30-Jährigen. (AZ)