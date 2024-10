Mann hat Kokain beim Discobesuch in Lauingen dabei

Der Sicherheitsdienst einer Diskothek in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße verständigte am Samstag gegen 1.55 Uhr die Polizei. Dabei teilte er mit, dass bei einem der Besucher vermutlich illegale Substanzen in einer Streichholzschachtel gefunden worden seien.

Bei dem Besucher handelte es sich um einen 32-Jährigen, der zugab, dass es sich hierbei um Kokain handelte. Der Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten. (AZ)