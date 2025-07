Mann ist im Auwaldsee beim Baden: Dieb stiehlt Bargeld

Am Auwaldsee in Lauingen ist am Montag einem 44-Jährigen Bargeld gestohlen worden. Der Mann hatte laut Polizeiangaben gegen 18 Uhr im See gebadet. Als er etwa zwei Stunden später, gegen 20 Uhr, zu seinen Sachen zurückkehrte, habe er bemerkt, dass ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag fehlte. Anscheinend nutzte der Täter die Abwesenheit des Mannes, um das Bargeld aus dessen Kleidungsstücken zu nehmen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet nun um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)

