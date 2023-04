Mann ist nach Auffahrunfall in Lauingen leicht verletzt

Ein 71-jähriger Autofahrer hat zu spät gebremst, dann hat es gekracht.

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Donnerstag gegen 13.40 Uhr in Lauingen gekommen. Ein 34-jähriger Fahrer hielt in der Dillinger Straße verkehrsbedingt an einem Fußgängerüberweg an.

Schaden von rund 1000 Euro

Ein nachfolgender 71-jähriger Autofahrer fuhr auf den Pkw auf. Der 34-Jährige wurde infolgedessen leichtverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro. (AZ)