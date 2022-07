Lauingen

12.07.2022

Mann klaut in mehreren Geschäften in Lauingen - Polizei fasst ihn

Ein Mann hat am Montag in mehreren Supermärkten in Lauingen geklaut. (Symbolbild)

Ein Mann hat am Donnerstag in Lauingen in einem Supermarkt gestohlen. Als die Polizei ihn aufgreift, entdecken sie, dass er an diesem Tag bereits mehrere Diebstähle begangen hat.

Die Dillinger Polizei ist am Montag gegen 16 Uhr zu einem Supermarkt in die Dillinger Straße nach Lauingen gerufen worden. Dort hatte ein 27-jähriger Ladendieb mehrere Nahrungs- und Genussmittel gestohlen. Er flüchtete anschließend aus dem Geschäft. Dieb hat in Lauingen in Supermärkten gestohlen Als die Polizei nach dem Mann fahndete, fasste eine Streifenbesatzung ihn in der Nähe des Tatorts. Das Diebesgut hatte er bei sich. Die Beamten entdeckten zudem vier neuwertige Herrenunterhosen der Marke s.Oliver, die er wahrscheinlich auch gestohlen hatte. Bisher ist jedoch unklar woher diese stammen. Deswegen bittet die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/56-0 um Hinweise. Aufgrund seiner anhaltenden hohen Aggressivität musste der 27-Jährige in Arrest genommen werden. Er konnte noch am selben Abend aus dem Sicherheitsgewahrsam entlassen werden. Bereits am Morgen desselben Tages hatte der 27-Jährige in einem anderen Supermarkt in der Dillinger Straße in Lauingen einen Ladendiebstahl begangen und ein alkoholisches Getränk im Wert von 11,49 Euro gestohlen. Aufgrund eines gegen ihn bestehenden Hausverbots hätte er das Geschäft gar nicht betreten dürfen. Neben den beiden Ladendiebstahlen wird gegen den 27-Jährigen nun auch wegen Hausfriedensbruch ermittelt. (AZ) Lesen Sie dazu auch Bissingen Verkehrsunfall bei Bissingen: Polizei sucht Fahrzeuginsassen

