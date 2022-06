Mann liegt bewusstlos auf einem Lauinger Parkplatz

Polizei und Rettungsdienst waren am Dienstagabend in Lauingen im Einsatz. Dort lag ein Mann bewusstlos auf einem Parkplatz.

Zeuginnen und Zeugen haben am Dienstagabend Polizei und Rettungsdienst verständigt: Auf einem Parkplatz in der Dillinger Straße in Lauingen lag bewusstlos ein Mann.

Gegen 18 Uhr, nach der medizinischen Versorgung durch die Rettungssanitäter, stellten die Beamten während der darauffolgenden Befragung fest, dass der 31-Jährige stark nach Cannabis roch.

Die Polizei findet bei dem Mann in Lauingen Drogen

Als die Polizei den Mann dann durchsuchte, entdeckte sie eine geringe Menge Cannabis und stellte die Betäubungsmittel sicher. Der 31-Jährige hat sich nun wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich zu verantworten. (pol)

