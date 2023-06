Mann meldet Unfall, den er in Lauingen unter Drogeneinfluss verursacht hat

Der 31-Jährige hat ein Auto angefahren und sich dann bei der Polizei gemeldet. Nicht nur sein Führerschein ist weg.

Am Mittwoch zwischen 17.30 und 18.45 Uhr wurde in der Lindenstraße in Lauingen ein grauer Kia Ceed im Bereich der hinteren linken Tür angefahren und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Kurz darauf meldete sich ein 31-Jähriger auf der Polizeiinspektion und gab an, dass er das Auto angefahren habe.

Er hat das Auto angesprüht

Den Schaden an seinem Pkw hatte er mittlerweile mittels Sprühlack übersprüht. Bei der Aufnahme stellten die Beamten fest, dass der 31-Jährige und Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Der 31-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurden sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. (AZ)