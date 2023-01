Mann schlägt Frau mit abgerissenem Scheibenwischer

Ein betrunkener Mann hat in der Silversternacht in einem Lauinger Lokal zwei Frauen verletzt, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Tatwaffe riss er vorher von einem geparkten Auto ab.

In einer Kneipe in der Lauinger Ludwigstraße kam es in der Silversternacht gegen 23.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 26-jähriger Mann aus Lauingen geriet mit mehreren anwesenden Gästen des Lokals wegen eines zerbrochenen Bierglases in Streit. Als der Mann des Lokals verwiesen wurde, riss er an einem geparkten Fahrzeug einen Scheibenwischer ab und schlug ihn einer 32-jährigen Frau aus Lauingen auf den Kopf.

Frau kommt zu Hilfe, ihr verdreht er den Arm

Einer 21-jährigen Lauingerin, welche der anderen Frau zu Hilfe kommen wollte, verdrehte er den Arm. Beide Geschädigten begaben sich zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Dillinger Krankenhaus. Dem sichtlich betrunkenen Beschuldigten wurde ein Platzverweis erteilt. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. (AZ)