Mann springt vor Auto und schlägt grundlos darauf ein

Kurz vor Mitternacht fihren in der Nacht auf Sonntag ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger mit ihren Fahrzeugen in der Gundelfinger Straße in Lauingen. Plötzlich sprang ein ihnen unbekannter Mann auf Höhe des Hyazynth-Wäckerle-Wegs auf die Straße und zwang die Autofahrer damit zum Anhalten. Der Unbekannte schlug daraufhin grundlos auf das Fahrzeug des 22-jährigen Mannes ein. Als der ältere Autofahrer zur Hilfe kommen wollte, flüchtete der Täter zunächst. Er konnte jedoch von dem 23-Jährigen gestellt werden. Es kam zum Gerangel zwischen den beiden Männer.

Es kommt zur körperlichen Auseinandersetzung

Hierbei warf der Täter ein Taschenmesser auf seinen Kontrahenten. Schließlich konnte der Mann entkommen. Er war mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Glücklicherweise blieb der 23-jährige Mann unverletzt. Auch entstand nach bisherigem Stand kein Schaden an den Fahrzeugen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)