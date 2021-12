Mann stürzt in Lauingen drei Meter tief von einem Baugerüst

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagabend in Lauingen ereignet: Ein Mann stürzte von einem Gerüst. Die Polizei ermittelt.

Ein 27-jähriger Mann aus Aalen arbeitete am Freitag auf einer Baustelle eines Einfamilienhauses in der Lauinger Hühlenstraße. Dabei stand er auf einem Baugerüst an der Außenfassade des Gebäudes.

Aus bislang ungeklärten Gründen, brach der Mann um 18.50 Uhr durch den Boden eines Gerüstteils und fiel aus etwa drei Meter Höhe zu Boden. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die weitere Benutzung des Gerüsts wurde polizeilich untersagt. Die Polizei ermittelt. (pol)

