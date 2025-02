Mann stürzt in Lauingen mit 1,6 Promille vom Fahrrad

Aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte ein 36-jähriger Radfahrer am späten Samstagabend in Lauingen von seinem Fahrrad. Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge in der Werner-von-Siemens-Straße. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

36-Jähriger fällt betrunken und alleinbeteiligt vom Fahrrad

Der Mann verletzte sich durch seinen Sturz leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,6 Promille. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun gegen den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)