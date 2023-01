Mann verliert in Lauinger Kneipe zwei Zähne

In der Ludwigstraße kommt es zu einer Kneipenschlägerei, bei der ein Mann verletzt wird.

In einer Gaststätte in der Lauinger Ludwigstraße kam es laut Polizei in der Nacht auf Samstag gegen Mitternacht zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Hierbei bekam ein 17-Jähriger einen Schlag ins Gesicht, woraus eine blutende Nase und zwei abgebrochene Zähne resultierten. (AZ)