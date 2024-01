Medizinischer Notfall führt in Lauingen zu einem Unfall

Ein Mann kommt in Lauingen von der Fahrbahn ab. Dann kracht es. Auch die Feuerwehr ist im Einsatz.

In der Ludwigstraße in Lauingen ereignete sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall. Ein 67-Jähriger ist mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein dort geparktes Fahrzeug gefahren. Der Mann befuhr zunächst die Ludwigstraße in östliche Fahrtrichtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte ein medizinischer Notfall bei dem Fahrer dazu, dass er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam, auf die geschotterte Parkfläche fuhr und mit langsamer Geschwindigkeit gegen einen dort geparkten Pkw prallte.

Feuerwehr aus Lauingen ist auch im Einsatz

Der Unfallverursacher wurde vor Ort medizinisch versorgt und durch den Rettungsdienst in Krankenhaus Günzburg verbracht. Seine 55-jährige Ehefrau, welche sich als Beifahrerin im Auto befand, blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wurde vor Ort auf circa 1500 Euro geschätzt. Rettungsdienst, Notarzt, Polizei sowie sechs Feuerwehrleute der freiwilligen Feuerwehr Lauingen waren am Einsatzgeschehen beteiligt. (AZ)