Mehrere Ladendiebe im selben Markt aktiv

Beide Elternteile einer Familie sind in einen der Diebstähle in Lauingen verwickelt. Der Wert des Diebesgutes ist dabei äußerst niedrig.

Eine Familie aus Lauingen, bestehend aus Vater, Mutter und Tochter, befand sich am Samstag beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Dillinger Straße 25.

Ein Ladendetektiv konnte beobachten, wie der 37-jährige Vater zunächst mehrere Gegenstände aus einem Aufsteller nahm, einige wieder zurücklegte, jedoch eine Halskette im Wert von 16 Euro in der Hand behielt. Die Familie verließ den Kassenbereich, ohne die Halskette zu bezahlen, woraufhin der Ladendetektiv sie ansprach. Hierbei holte die 33-Jährige Mutter die Kette aus einer Tasche ihres Kleides hervor. Gegen beide Elternteile wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt, zudem erhielten sie ein Hausverbot.

Frau aus Syrgenstein will Schlüsselanhänger stehlen

Ebenfalls am Samstag konnte ein Ladendetektiv im selben Verbrauchermarkt beobachten, wie eine 61-Jährige aus Syrgenstein einen Schlüsselanhänger im Wert von vier Euro in ihre Jackentasche steckte und anschließend, ohne diesen zu bezahlen, den Kassenbereich passierte. Gegen die 61-Jährige wurde laut Polizeibericht Anzeige wegen Ladendiebstahls erstattet, ebenso wurde ihr ein Hausverbot erteilt. (AZ)