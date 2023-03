Mehrere Landkreisbürger werden betrogen

Die "Freundesoption" bei Online-Zahlungen spart manchmal kein Geld - ganz im Gegenteil, wie mehrere Leute im Kreis Dillingen erfahren mussten.

Gleich mehrere Betrugsfälle nahm die Polizei in den vergangenen Tagen im Landkreis Dillingen auf. Ein Finninger bestellte vergangene Woche über einen Online-Shop ein Werkzeugset in Höhe von 390 Euro. Die Ware wurde jedoch nicht geliefert. Nach ersten Recherchen handelte es sich bei dem Anbieter um einen Fakeshop. Ein Wertinger kaufte über ein Kleinanzeigenportal einen Haarföhn im Wert von 300 Euro. Er überwies das Geld per Transferdienst mit Freundesoption an den Anbieter. Die Ware erhielt er nicht.

Mit der Freundesoption sollte Geld gespart werden

Zu einem weiteren Betrug kam es, nachdem ein Höchstädter über ein Online-Kleinanzeigenportal eine Pressmaschine für 320 Euro ersteigert hatte. Um weitere Gebühren zu sparen, überwies er ebenfalls den geforderten Betrag mit einem Transferdienst per Freundesoption. Dadurch fällt jedoch jegliche Gewährleistung weg. Die Ware wurde nicht geliefert, zudem wurde dem Geschädigten mitgeteilt, dass der Verkäuferaccount widerrechtlich benutzt wurde.

Am 21. März erhielt ein Lauinger ein SMS, deren Absender sich als Finanzamt ausgab. In der SMS wurden offene Forderungen angemahnt, die beglichen werden sollten. Der Geschädigte erkannte den Betrugsversuch und überwies kein Geld. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de