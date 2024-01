Mehring gibt in Lauingen Startschuss für kommunale Ausbildungsoffensive

Die bayerischen Verwaltungen sollen digitaler und moderner werden. Das Digitalministerium von Fabian Mehring stellt dafür 640.000 Euro bereit.

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring hat in Lauingen den Startschuss für ein neues Ausbildungsangebot der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS) gegeben. Im Zentrum steht die Schulung der Mitarbeiter bayerischer Kommunen für die digitale Transformation. Das geht aus einer Pressemitteilung des Abgeordnetenbüros von Mehring hervor. Das Angebot soll die Digitalisierung der Behörden laut Mehring in allen Regionen Bayerns beschleunigen. Den Startschuss gab der Minister gemeinsam mit Hans-Christian Witthauer, dem designierten Chef der BVS, dessen Stellvertreterin Roswitha Pfeiffer sowie dem Lauinger Standortleiter Georg Kränzle.

Wie Mehring bekannt gab, können sich sämtliche Kommunen ab sofort für die Kurse anmelden. Insgesamt sollen im ersten Anlauf fast 1300 Mitarbeiter bayerischer Kommunalverwaltungen fit für das digitale Zeitalter gemacht werden. Wie Mehring im Lauinger Ausbildungszentrum der BVS verkündete, übernimmt sein Ministerium 80 Prozent der Gebühren für die Kommunen und fördert die Kurse mit insgesamt rund 640.000 Euro bis 2025.

Bei den viertägigen Lehrgängen, die von der BVS angeboten werden, erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Möglichkeiten, Verwaltungsabläufe zu digitalisieren, beispielsweise wie man digitale Anträge in den Verwaltungsablauf der Behörde einbindet.

Mehring erklärt in der Pressemitteilung: „Unsere Digitallotsen sind die Zukunftsmacher in Bayerns Kommunen und ebnen unseren Weg zu einem modernen, innovativen Freistaat. Mit unserem neuen Angebot bringen wir digitale Kompetenzen in unsere Gemeinden, Städte, Landkreise und Bezirke. So kommt echte Alltagsdigitalisierung in allen Regionen Bayerns an."