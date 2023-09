Lauingen

08:41 Uhr

"Ein schwieriger Schritt": Die Lauinger Metzgerei Griener schließt Filialen

Seit fast 32 Jahren leiten Leonhard und Nadja Griener die Metzgerei in Lauingen. Nach Jahren der Erweiterung wollen sie sich jetzt wieder auf ihr Hauptgeschäft konzentrieren.

Plus Leonhard und Nadja Griener schließen zwei ihrer drei Filialen. Ein großer Schritt für die alteingesessene Metzger-Familie. Wieso sie sich dazu entschieden haben.

Von Jonathan Mayer

"Für mich ist das ein großer Schritt, ein schwieriger", sagt Nadja Griener. Sie sitzt mit ihrem Mann Leonhard in einem der Räume im verwinkelten, hinteren Teil der Metzgerei in der Lauinger Brüderstraße. Beide tragen das rote Poloshirt mit ihrem Namen darauf. Für das Paar sind diese Räume nicht nur Arbeitsplatz. Sie sind ihr Lebenswerk. "Wir haben den Laden groß gemacht", sagt Griener. Nun steht für beide eine der größten Veränderungen seit vielen Jahren an. Die Metzgerei verkleinert sich. Doch, das betonen Nadja und Leonhard Griener: "Es geht weiter."

Das Paar hat sich dazu entschlossen, zwei der drei verbliebenen Filialen zu schließen. Ende September wird die Sparte im Lauinger Rewe zumachen. Ende Oktober folgt die Filiale im Rewe in Gundelfingen. Grieners wollen sich auf das Hauptgeschäft in der Brüderstraße konzentrieren, sich verkleinern, wieder zum Markenkern zurückkehren. In erster Linie aber spielten gesundheitliche Gründe eine Rolle. "Der Beruf macht auch nach vielen Jahren noch Spaß", sagt Leonhard Griener, der das Geschäft Anfang der 1990er-Jahre von seinen Eltern übernommen hat. "Aber mit dem Arbeitspensum geht es einfach nicht mehr." Die aktuelle Größe könnten sie einfach nicht mehr stemmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

