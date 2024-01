Lauingen

Metzgerei Steinle ist jetzt auch im Rewe in Lauingen

So sah es noch am Mittwoch aus, seit Donnerstag ist alles voll: Die Landmetzgerei Steinle ist jetzt im Rewe in Lauingen.

Plus Bis Ende September 2023 war die Metzgerei Griener mit ihrem Sortiment in dem Supermarkt vertreten. Und auch im Cap-Markt in der Innenstadt ändert sich etwas.

Auf den weißen Wänden stehen in Großbuchstaben die Worte Fleisch, Wurst und Käse. Die Auslage ist prall gefüllt. Darunter ist der Schriftzug "#wissenwohereskommt" angebracht. Am frühen Donnerstagmorgen ist ganz schön was los vor der Wursttheke im Lauinger Rewe. Das hat einen Grund: Denn ab sofort gibt es in dem großen Supermarkt in der Theodor-Heuss-Straße Richtung Faimingen wieder eine Metzgerei mit Bedienung. Die Landmetzgerei Steinle GmbH aus Baumgarten, ein Ortsteil von Aislingen, bietet dort nun ihr Sortiment an.

Das sagt der neue Chef Benedikt Steinle

Dabei, das betont Chef Benedikt Steinle, setzt er weiter auf das Konzept der Traditionsmetzgerei, die er gleichberechtigt mit seinem Bruder Michael von den Eltern übernommen hat: regional, nachhaltig, loyal. Das bedeutet, dass Steinle keine Produkte aus der Massentierhaltung anbietet, auf regionale Futtermittel aus Eigenanbau setzt und hinter kurzen, für die Tiere stressfreien Transportwegen stehe. Für viele Kundinnen und Kunden des Lauinger Rewe ein Gewinn: "Endlich wieder", wie eine ältere Frau nach ihrem Einkauf direkt am Eröffnungstag am Donnerstag hastig im Vorbeigehen sagt. Denn: Seit Ende September 2023 war die Auslage leer im Supermarkt.

